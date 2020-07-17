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Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hafta sonları karantina uygulanacak

İsrail hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın etkisine giren ülkede İbrani takvimine göre hafta sonları olan cuma ve cumartesi günlerinde karantina uygulanmasına karar verdi.

Mustafa Deveci   | 17.07.2020
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hafta sonları karantina uygulanacak Fotoğraf: Nir Keidar - Anadolu Ajansı

Kudüs

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele önerilerini görüşen İsrail kabinesi, hafta sonları karantina uygulanması tavsiyesini kabul etti. 

Bu kapsamda eczane, market ve benzinlik gibi işletmeler hariç tüm mekanların hafta sonları kapatılması kararlaştırılırken, lokantalara sadece paket servis izni verildi.

Kapalı mekanlardaki toplantılara en fazla 10, açık havadakilere ise 20 kişi sınırlandırılması getirildi.

Karantina kararının İsrail Meclisinin onayının ardından gelecek haftadan itibaren uygulanması bekleniyor.

Vaka sayısı 46 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de şu ana kadar 387 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 46 bini geçti.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.

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