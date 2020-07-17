Euro
7.83
Dolar
6.86
BIST 100
119,051.28
Altın
1,804.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde cenaze töreni düzenleniyor. Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya için Mersin'in Anamur ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Siirt'in Pervari ilçesinde yürütülen terör operasyonunda şehit düşen Özel Harekat polisi Anıl Kemal Kurtul için Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. Ayasofya Camii önü
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 183 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 183 artarak 13 bin 791'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 17.07.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 183 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 183 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 379 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 791'e, vaka sayısının da 269 bin 440'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 509'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 232 bin 873 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 98 bin 970 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletlerinin "kırmızı bölgeler" kategorisinde olduğunu belirtti.

Lari, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan ve Kürdistan eyaletlerinde ise kurallara uyulması nedeniyle vaka ve ölüm oranlarında ciddi düşüş olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hafta sonları karantina uygulanacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 183 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 63 bini geçti
ABD, Kovid-19 nedeniyle 'kruvaziyerlerin ülkeye giriş yasağını' eylül sonuna kadar uzattı

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti

İsrail'de Kovid-19 nedeniyle hafta sonları karantina uygulanacak

İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 183 kişi hayatını kaybetti

AB Liderler Zirvesi başladı

AB Liderler Zirvesi başladı
Türkiye, Malezya ve Pakistan işbirliği: Fırsatlar ve zorluklar

Türkiye, Malezya ve Pakistan işbirliği: Fırsatlar ve zorluklar
BM: Latin Amerika ekonomisi Kovid-19 nedeniyle 'kayıp on yılla' karşı karşıya

BM: Latin Amerika ekonomisi Kovid-19 nedeniyle 'kayıp on yılla' karşı karşıya