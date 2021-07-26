Euro
10.11
Dolar
8.56
BIST 100
1,349.11
Altın
1,796.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Karakaya, il genelinde aşılamanın yüzde 69'a ulaştığını bildirdi.

Yalçın Çelen   | 26.07.2021
Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı

Isparta

Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, yazılı açıklamasında, kentte günlük 5 ile 7 bin arasında aşılama yaptıklarını belirtti.

İl genelinde tüm kamu hastanelerinde ve mobil istasyonlarda randevusuz aşılama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karakaya, vatandaşların aşıya yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

İlginin her geçen gün artmasını beklediklerini vurgulayan Karakaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşıyla beraber bu salgın sürecini çok iyi bir şekilde atlatacağız. Şu an Isparta'da günlük 5 bin ile 7 bin arasında aşı yapmaktayız. İl genelinde yüzde 69 aşılama oranımız var. Nüfusumuz olan 348 bin kişiden, 240 bine yakın vatandaşımızı aşıladık. Aşı hakkı olan vatandaşlarımız bir an önce en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak aşılarını yaptırırsa hem bizleri hem kendilerini çok mutlu edecekler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de sağlık kuruluşları, çalışanlarına Kovid-19 aşısı mecburiyeti getirilmesini istedi
Türkiye'de 16 bin 809 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi
Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı
Irak'ta 18 ay sonra en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de son 24 saatte 42 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı

Isparta'da nüfusun yüzde 69'u aşılandı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 195 milyonu geçti

Güneydoğu'da aşılama oranının artırılması için seferberlik başlatıldı

Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 880 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak

Şanlıurfa'da gençlerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranı hediyelerle arttırılacak
Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga

Gana'da Kovid-19 salgınında 3'üncü dalga