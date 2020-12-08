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Türkiye, Koronavirüs

Isparta'da 96 yaşındaki Hüseyin Temur koronavirüsü yendi

Isparta'da, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 96 yaşındaki Hüseyin Temur'un tedavisi tamamlandı.

Yalçın Çelen   | 08.12.2020
Isparta'da 96 yaşındaki Hüseyin Temur koronavirüsü yendi

Isparta

Isparta'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan 96 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Isparta Şehir Hastanesine Kovid-19 virüsü nedeniyle 27 Kasım'da yatırılan 96 yaşındaki Hüseyin Temur'un tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan Temur, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temur'un hastaneden çok mutlu ayrıldığını söyledi

Temur'un sağlık çalışanlarına dua edip, teşekkür ettiğini belirten Doğan, kendileri için en büyük teşekkürün hastalarının sağlıklı şekilde taburcu olması olduğunu dile getirdi.

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