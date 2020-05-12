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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 920'ye çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 176 artışla 26 bin 920'ye çıktı.

Şenhan Bolelli   | 12.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 920'ye çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 176 artışla 26 bin 920'ye çıktı.

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