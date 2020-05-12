'Kovid-19 AB'ye sığınmacı akınını tetikleyebilir'
Yeni tip koronavirüs salgınının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrarsızlığa yol açması halinde Avrupa Birliği'ne gelen sığınmacı sayısında orta vadede önemli artış görülebileceği bildirildi.
Brüksel
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da istikrarsızlığa yol açması halinde Avrupa Birliği'ne (AB) gelen sığınmacı sayısında orta vadede önemli artış görülebileceği bildirildi.
Malta merkezli Avrupa İltica Destek Ofisinden (EASO) yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı martta Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısında bir önceki aya göre yarı yarıya düşüş olduğu belirtildi. Bununla birlikte, salgının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gıda sıkıntısı ve güvenlikte istikrarsızlığa yol açabileceği, bunun orta vadede sığınmacı akınını tetikleyebileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, bölgedeki DEAŞ gibi terör örgütlerinin de muhtemel bir istikrarsızlıktan faydalanabileceğine dikkat çekildi.
Sığınmacı kabul eden sınırdaki AB ülkelerinin bu senaryoyla başa çıkmasının güç olacağına işaret edilen açıklamada, "Kovid-19 kaynaklı istikrar bozucu etmenler, gelecekte sığınmacı trendlerini etkileyebilir." ifadesine yer verildi.
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