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Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 453 artarak 68 bin 366'ya yükseldi. Sağlık Bakanlığı, ülkede şu ana kadar 667 bin 202 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Muhammet Kurşun   | 22.04.2021
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 453 artarak 68 bin 366'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 24 bin 92 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 438'inin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 335 bin 905'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 453 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 68 bin 366 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 38'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 837 bin 590'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 14 milyon 854 bin 140 oldu.

İran'da toplam 667 bin 202 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 518 bin 904 kişiye aşının ilk dozunun, 148 bin 298 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 667 bin 202 doz aşı uygulandığı açıklandı.

İran hükümetinin 10 Nisan'dan itibaren aldığı 10 günlük kısıtlama kararı, 24 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

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