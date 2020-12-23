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Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 153 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 261 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Muhammet Kurşun   | 23.12.2020
İran'da son 24 saatte 153 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Tahran


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 153 artarak 54 bin 156 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 261 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 156'ya vaka sayısının da 1 milyon 177 bin 4'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 419'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 914 bin 194 olduğunu ifade etti.

83 milyon nüfusluk ülkede 7 milyon 201 bin 567 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi. 

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