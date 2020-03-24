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Sağlık, Koronavirüs

İnönü Üniversitesinden koronavirüsle mücadeleye destek

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sağlık Bakanlığının, Turgut Özal Tıp Merkezini koronavirüsle mücadelede test merkezi olarak uygun gördüğünü belirterek, gerekli çalışmalara başladıklarını söyledi.

Orhan Yoldaş   | 24.03.2020
İnönü Üniversitesinden koronavirüsle mücadeleye destek Fotoğraf: Orhan Yoldaş / AA

Malatya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez bünyesindeki Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nın ülkenin önde gelen laboratuvarlarından biri olduğunu ifade etti.

Laboratuvarda uzun yıllardır moleküler çalışmalarının yapıldığını aktaran Kızılay, "Buranın şimdiye kadar çok sayıda bilimsel çalışması var. Tüberküloz konusunda Türkiye'nin en iyi merkezlerinden birisi. Hocalarımız, Vuhan'da ilk koronavirüs tespit edildikten sonra çalışmalara başladı. Geçen hafta da Sağlık Bakanlığımız, Turgut Özal Tıp Merkezimizi test merkezi olarak uygun gördü. Biz de Sağlık Bakanlığımızın gönderdiği test kitleriyle tanı çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Laboratuvara personel takviyesi yaptıklarını dile getiren Kızılay, "Kapasitesini günde 3 bin teste kadar çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda bütün ekipmanlarımızla ve insan kaynağımızla günde 1500 test yapabilir durumdayız." dedi.

"Laboratuvarımız tam donanımlı"

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Otlu da koronavirüs Çin'de görülünce laboratuvarı salgına hazır hale getirdiklerini anlattı.

Laboratuvar personeline gerekli hizmet içi eğitimleri verdiklerini aktaran Otlu, "Koronavirüs testleri için biyogüvenlik düzeyi 3 olan laboratuvarımızı kullanıyoruz. Negatif basınçlı bir laboratuvar, içerisinde 5 negatif basınçlı oda var." ifadelerini kullandı.

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları ise koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklara önceden başladıklarını kaydederek, "Laboratuvarımız tam donanımlı. 7/24 kapasiteyle çalışabilecek donanıma sahibiz. Bakteri, virüs, mantar ve mikroplara yönelik tanı sistemimiz bulunmakta. Şu an hastanemizden ve İl Sağlık Müdürlüğünden gelen tüm klinik örneklerden Kovid-19 virüsünü tespit ediyoruz. Doktorlara sonuçları iletiyoruz." şeklinde konuştu.

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