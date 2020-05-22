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Türkiye, Koronavirüs

Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Iğdır’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Hüseyin Yıldız   | 22.05.2020
Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi

Iğdır


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.

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