Iğdır’da maske takmak zorunlu hale getirildi
Iğdır’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Iğdır
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Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.