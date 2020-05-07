Avustralya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avustralya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.
İstanbul
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
Tahliye çalışmaları çerçevesinde, Avustralya'dan alınan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.
Yolcular, otobüslerle karantinaya alınacakları İstanbul'daki yurtlara götürülecek.
Tahliye edilenleri taşıyacak otobüsün personelinin, maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.