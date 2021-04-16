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Yaşam, Koronavirüs

İftardan sonra aşılama devam ediyor

Samsun Sağlık Müdürlüğü kentteki tüm hastanelerde ramazan ayında iftar sonrasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama işlemlerini sürdürüyor.

İlyas Gün   | 16.04.2021
İftardan sonra aşılama devam ediyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Ramazan ayında orucunun bozulacağı endişesi taşıyan vatandaşlar, aşı olmayı iftar sonrasına bırakıyor. İftardan sonra koronavirüse karşı aşılama çalışmasında 2 günde 1900 kişi aşılandı.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA muhabirine, aşı sırası gelip randevusunu iftar saatinden sonrasına alan vatandaşların aşılarını yaptırabildiğini aktardı.

Kovid-19'a karşı aşılamanın önemli bir koruma kalkanı oluşturduğunu vurgulayan Oruç, şunları kaydetti:

"Aşının Kovid-19 kaynaklı hastane ve yoğun bakım yatışlarının azalttığını Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı verilerde de görüyoruz. Kovid-19'u yenmek için elimizdeki en büyük silah aşı. Lütfen bu koruma kalkanını kullanın. Sırası gelen vatandaşlarımız hiç tereddüt etmeden randevularını alsınlar, aşılarını yaptırsınlar. Tek bir doz aşının bile ziyan olmaması için titiz bir aşı planlama süreci yürütüyoruz. Onlar da bu noktada bize yardımcı olsunlar ve mutlaka randevularına riayet etsinler."

Samsun'da 400 binin üzerinde aşı yapıldığını vurgulayan Oruç, "Aşı anlamında her hangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Haftada bir kaç defa Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize aşı sevkiyatı düzenli olarak yapılıyor. Aşı çalışmasında ramazan ayına özel bir düzenleme gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca isterlerse aşılarını iftardan sonra gece 24:00'e kadar yaptırabilecekler. Samsun'da günlük aşı kapasitesi 15 bin civarındadır." ifadesini kullandı.

İftardan sonra aşı yaptıran Bilal Cumar ise sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını dile getirerek, "Ramazan ayında aşı olmak biraz tedirgin etmişti ama iftardan sonra olması bizi memnun etti. Biz de iftardan sonra gelerek aşımızı olduk." dedi.

Sınıf öğretmeni Fahri Demir de ramazan ayı içinde aşı olmayı düşünmediğine işaret ederek, Sağlık Bakanlığının bilgilendirmesi üzerine iftardan sonra randevusunu alarak aşısını yaptırdığını kaydetti.


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