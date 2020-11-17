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Türkiye, Koronavirüs

İBB, Kovid-19 sebebiyle bazı işletmelerini kapatma kararı aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını sebebiyle belediyenin işlettiği müzeler ve spor tesislerini kapatma kararı aldığını, İSMEK'in açılışının ertelendiğini bildirdi.

Mücahit Türetken   | 17.11.2020
İBB, Kovid-19 sebebiyle bazı işletmelerini kapatma kararı aldı

Istanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İBB'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının hem toplumda hem de belediye çalışanları arasında yaygınlaşmasını önlemek amacıyla İBB Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri çerçevesinde birtakım tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, 19 Kasım Perşembe gününden itibaren uygulamaya konulacak kararın, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait hizmetleri etkilemeyeceği vurgulandı.

2 bin personel pozitif

Açıklamada, önlemler kapsamında İBB'nin 9 Kasım itibarı ile uzaktan, dönüşümlü çalışma yöntemine geçtiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İlk resmi vakanın henüz ülkemize giriş yapmadığı şubat ayından bugün gelinen noktaya kadar çalışanlarımızı ve vatandaşları korumak üzere aldığımız tüm tedbirlere rağmen İBB ve iştirak çalışanlarından yaklaşık 2 bin personelimizin Kovid-19 testleri pozitiftir. Bunun yanı sıra 1322 personelimiz de karantina altındadır. Hasta tespitleri ve karantina süreçleri ile ilgili prosedürler zaman almaktadır. Mesela hastalıkla ilgili belirti göstermeyen personeller ancak rutin uygulanan testlerle tespit edilmekte, bu da halka hizmet sunan personellerin tespit edilene kadar, bulaşı yaygınlaştırma riskini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı genelgesinde çalışması uygun bulunmayan personelleri de ilave ettiğimiz zaman ciddi bir işgücü kaybı yaşandığı gözler önündedir."

Açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı:

"Kayıt dönemi süren ve yakında yüz yüze eğitime başlaması planlanan İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Online kurslar ise belirli alanlarda sürdürülecektir. Bilimsel veriler bulaşın hızlı yayıldığı alanlar olarak spor salonlarını ve havuzları işaret etmektedir. Bu vesile ile İBB'ye ait olan ve Spor AŞ iştirakimizde işletilen tesislerin kapatılmasına karar verilmiştir. Kültür Merkezleri de kapalı kalmaya devam edecektir. Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak icra edilmesine karar verilmiştir. İBB'ye ait açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

Hükümetimizin, salgınla mücadele kapsamında atacağı ek adımlarla paralel olarak, kapanmanın boyutları daha da genişleyebilecektir. Bu kapsamda, sürdürülmesi gereklilik olan belediyeye ait tüm diğer işlemler rutin faaliyetlerine devam edecektir."

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