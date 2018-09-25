Libyalı öğretmenler İstanbul'da

Fotoğraf: AA/Halis Akyıldız

İSTANBUL

Libyalı öğretmenler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) dünyanın birçok ülkesinde "İstihdamı Arttırma Programları" kapsamında İstanbul'da çeşitli mesleki eğitimler alıyor.

Trablus Büyükelçiliği, TİKA ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliğinde farklı meslek branşlarından 12 kişilik öğretmen heyeti eğitim almaya başladı.

Heyete, İSMEK tarafından mesleki kapasitelerini arttırmak ve kendilerini geliştirmek üzere cuma gününe kadar farklı kurs merkezlerinde çeşitli branşlarda İSMEK hocaları tarafından eğitimler veriliyor.

Eğitim kapsamında şehre gelen yabancı konuklara Fatih'teki İSMEK Tasarım ve Üretim Merkezinde "Metal İşlemeciliği (Altın ve Gümüş Süsleme)" branşında "Kuyumculuk", Üsküdar Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesindeki İSMEK kursunda da "Dericilik" branşında "Deri Süslemeciliği-Aksesuarları" eğitimleri verildi.

Konuk heyetin cuma gününe kadar çeşitli eğitim merkezlerinde farklı branşlarda eğitimi sürecek.

Libyalı öğretmenler heyeti, Trablus'ta 1898'de Sultan 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen "Medresetu'l Fünun ve's-Sanayii' el-İslamii" - Trablus İslami El Sanatları ve Zanaatları Meslek Okulu'nda görev yapan öğretmenlerden oluşuyor.

"İki günde yapabildiklerimize biz bile şaşırdık"

Fatih'teki İSMEK Tasarım ve Üretim Merkezinde "Metal İşlemeciliği (Altın ve Gümüş Süsleme)" branşında "Kuyumculuk" alanında eğitim gören Libyalı öğretmen Salah Farac Ebu Galiye, Libya'daki eğitimlerin Türkiye'deki gibi olmadığını belirterek, "Eğitim süresinin daha uzun olmasını isterdik. İki günde yapabildiklerimize biz bile şaşırdık. Eğitimin süresi daha uzun olsaydı daha çok faydalanabilirdik. Kısa olması nedeniyle sadece bizim için bir deneyim oldu, daha uzun süreli eğitimlere gelmek isteriz." diye konuştu.

Trablus Belediyesi, İBB, TİKA ve İSMEK'e kendilerine bu imkanı verdikleri için teşekkür eden Ebu Galiye, eğitim süresinin uzatılmasını ve yeni eğitimler olursa katılmak istediklerini dile getirdi.

Ebu Galiye, iki günde kolye ve yüzük yaptıklarını kaydederek, "Benim için güzel bir fırsattı ama eğitim daha uzun olursa öğrencilere.daha fazla bilgi aktarabilirim." dedi.

Celal Şuşen de eğitim süresinin uzatılmasını isteyerek, "Tekrardan daha deneyimli, daha uzun süreli bir eğitim görüp öğrencilerimize o eğitimi vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih'teki İSMEK Türk İslam Sanatları Merkezinde eğitim gören Muhammed El-Acemi İbrahim ise güzel bir organizasyon olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Daha çok istifade etmek amacıyla eğitimin daha uzun süreli olmasını isteriz ama bu kısa zamanda da elimizden ne gelirse, olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Burada her şey bulunabiliyor ama bizde kısıtlı malzeme var, ortam sıkıntılı. Dolayısıyla eğitim burada daha rahat ve daha tecrübeli kişilerden alınıyor. Bu eğitim 3-4 ay sürse çok iyi bir deneyim kazanırız, bunu da Libya'ya taşırız."

Muhabir: Halis Akyıldız