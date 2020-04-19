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Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1066 artarak 32 bin 655'e, ölü sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 19.04.2020
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı

Rotterdam

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.


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Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 110 artarak 9 bin 704 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının da 1066 artarak 32 bin 655'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 83 artışla 3 bin 684'e yükseldi.

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Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 684'e çıktı
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