Euro
7.41
Dolar
6.76
BIST 100
104,553.50
Altın
1,707.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 150 bini geçti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.05.2020
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

Yeni Delhi


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte görülen 6 bin 387 vakayla ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 151 bin 767’ye ulaştı. 

Son bir günde salgın dolayısıyla 170 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 337’ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 64 bin 426 kişi tedavi edildi.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 54 bin 758'e çıktı. Maharaştra'yı 17 bin 728 vakayla Tamil Nadu, 14 bin 821 vakayla Gucerat izledi. Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeleri içerisine alan Ulusal Başkent Bölgesinde vaka sayısı 14 bin 465 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bini aştı
Şili'de Kovid-19 nedeniyle hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolmak üzere
Suudi Arabistan Kovid-19 sonrası kamuda aşamalı normalleşmeye geçiyor
Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 688 bini aştı

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hastanelerin yoğun bakım üniteleri dolmak üzere

Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları ertelendi

Tekvandoda siyah kuşak ve dan terfi sınavları ertelendi
Suudi Arabistan Kovid-19 sonrası kamuda aşamalı normalleşmeye geçiyor

Suudi Arabistan Kovid-19 sonrası kamuda aşamalı normalleşmeye geçiyor
Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti