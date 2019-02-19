Hindistan Pakistan'la çimento ticaretini durdurdu

İSLAMABAD

Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında yeniden yükselen Pakistan-Hindistan geriliminin ardından Hint şirketleri, Pakistan'dan aldıkları çimentoyu taşıyan tırların ve yük gemilerinin geri çağrılmasını istedi.

Pakistan medyasındaki habere göre, Pakistanlı çimento ihracatçıları Hindistan'daki müşterilerinden satışları durdurma mesajları almaya başladı.

İhracatçılar, özellikle Karaçi limanında çimento taşıyan 600-800 arasında konteynırın Hindistan'a gitmek üzere beklediğini belirtti.

Özellikle 2018 yılında yaşanan sellerden dolayı Hint hükümetinin rehabilitasyon amacıyla yaptığı projeler kapsamında çimento ihracatının yüzde 200 arttığını kaydeden ihracatçılar, Hindistan'a yapılan satışın yıllık 80 milyon doları bulduğunu anlattı.

Pakistan'ın ürettiği çimentonun yüzde 75'inin kara, kalanının ise deniz yoluyla Hindistan'a gönderildiği belirtilirken, 2018'in ikinci yarısında satılan 1,2 milyon ton çimentonun yaklaşık yarısının Hindistan'a satıldığına dikkat çekildi.

Hindistan'ın Keşmir saldırısından bu yana sürdürdüğü tutum karşısında Tüm Pakistan Meyve ve Sebze İhracatçıları, İthalatçıları ve Tüccarları Birliğinden de Hindistan'a satış yapmama açıklaması geldi.

Birlik Genel Sekreteri Vahid Ahmed, yaptığı açıklamada, "Hindistan'a yaptığımız kuru hurma satışlarını durdurduk. Genellikle dini törenler ve düğünlerde talep edilen kuru hurma satışımız yıllık 145 milyon doları buluyordu ancak son yaşanan olayların ardından bu ihracatı yapmamız mümkün gözükmüyor. Hintli alıcılar da endişeli gözüküyor." ifadeleri kullanıldı.

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan açıklama yapmıştı.

Muhabir: Behlül Çetinkaya