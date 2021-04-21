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Sağlık, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 968 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 34 bin 968 yeni vaka kaydedildi.

Yusuf Özcan   | 21.04.2021
Fransa'da son 24 saatte 34 bin 968 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ile-de-France

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 316 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 101 bin 910'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 34 bin 968 artışla 5 milyon 374 bin 288'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 959'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 954 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1850 artışla 325 bin 811'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,9'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 13 milyon 247 bin 89'a çıktı, bunlardan 5 milyon 13 bin 963'üne ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Afrika'ya AstraZeneca aşısından bu ay 100 bin doz, haziran ortasına kadar toplamda 500 bin doz hibe edeceği belirtildi.


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Fransa'da son 24 saatte 34 bin 968 Kovid-19 vakası tespit edildi
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