Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 457 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi. Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.
Paris
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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 457 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti.
Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 457 artışla 2 milyon 600 bin 498'e yükseldi.
Hastanelerde 2 bin 661'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 593 kişinin tedavisi sürüyor.
İyileşenlerin sayısı 1239 artışla 193 bin 45'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.