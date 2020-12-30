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Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 457 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi. Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 30.12.2020
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 395 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 457 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 304 kişi hayatını kaybetti.

Toplam can kaybı 64 bin 381'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 457 artışla 2 milyon 600 bin 498'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 661'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 593 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 1239 artışla 193 bin 45'e ulaştı.

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