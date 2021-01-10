Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Yusuf Özcan   | 10.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi

Ile-de-France

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son günlerde Kovid-19 vaka sayısı 20 binlerde seyrediyor. 

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 177 artışla 2 milyon 767 bin 312'ye yükselirken, son 24 saatte 171 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67 bin 599'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 609'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 273 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 879 artışla 202 bin 165'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,3'e yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca AA'nın görüntülerini paylaşarak tedbir uyarısı yaptı: Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız
İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı
Papa Franciscus Kovid-19 aşısı yaptıracağını açıkladı

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi

Fransa, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımına onay verdi
Fransa’da Macron’un kabinesine güven azalıyor

Fransa’da Macron’un kabinesine güven azalıyor
Kovid-19 hastası Azerbaycanlı çift, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Kovid-19 hastası Azerbaycanlı çift, Türkiye'de sağlığına kavuştu