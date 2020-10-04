Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,900.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 565 vaka belirlendi.

Yusuf Özcan   | 04.10.2020
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 32 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 230'a ulaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 565 artışla 619 bin 190'a yükseldi.

Hastanelerde son 7 günde 4 bin 264 kişi tedavi altına alındı, bunlardan 893'ü yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 8,2'ye ulaştı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da dün kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı
New York'ta 9 mahalle Kovid-19 artışı nedeniyle tekrar kapatılacak
İtalya Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bine yaklaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Trump'ın doktoru Conley: Başkan'ın sağlığı iyiye gidiyor, yarın taburcu edebiliriz

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 565 yeni Kovid-19 vakası saptandı

'Anlamı 'barış' olan dinimizi yanlış ve çarpık yaklaşımlara konu etmek kimsenin haddine değildir'

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 214 bin 280'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı

İngiltere'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 10 bini aştı
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 213 bin 615'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 213 bin 615'e yükseldi