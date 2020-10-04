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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Toplam vaka sayısının 324 bin 443'e, can kaybının  8 bin 441'e yükseldiği son 24 saatte, ağır hasta sayısı 1475 oldu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 04.10.2020
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 104 bin 402 Kovid-19 testi yapıldı, 1429 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1182 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 285 bin 50'ye çıktı.

Toplam test sayısı 10 milyon 806 bin 285, hasta sayısı 324 bin 443, vefat sayısı 8 bin 441, ağır hasta sayısı 1475, aktif hasta sayısı 30 bin 952 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan 104 bin 402 test sonucunda 1429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adıyaman'da 173 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte son iki günde 173 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 19 bin 825 kişinin bilgileri sorgulanırken 1426 iş yeri denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 269 kişiye para cezası uygulandı.

Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 5 kişiye para cezası

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, konaklama yeri, spor ve nikah salonu, pazar yeri, çay bahçesi, kuaför, restoran, cami ve kafe gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 471 noktayı denetledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye, 15 bin 750 lira ceza kesildi.

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