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Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 302 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte, hastanelerde 302 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Özcan   | 15.11.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 302 kişi öldü

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük ölü sayısı 2 gündür düşüyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 302 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 548'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 228 artışla 1 milyon 981 bin 827'ye çıktı.

Son 7 günde tedavi altına alınan 17 bin 390 kişiden 2 bin 761'i yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 16,9 oldu.

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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 302 kişi öldü
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