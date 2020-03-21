Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti.
İstanbul
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Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti.
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Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçten hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Koronavirüse karşı kazanan tüm renkler olacak." ifadelerine yer verildi.
Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçten hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam.— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 21, 2020
Koronavirüs’e karşı kazanan tüm renkler olacak.🙏#BirlikteBaşaracağız #EvdeKal pic.twitter.com/zRoPbbdRxz
Fenerbahçe Kulübünün konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamadan sonra başta Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri, alt liglerden kulüpler ve spor camiasından birçok kesim geçmiş olsun mesajları yayımlamıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, sporcular ve idari ekibin hastanede testlerden geçmesinin ardından yaptığı açıklamada da, oyuncuların hastanede yatmaları için gerekli klinik bir tablo olmadığını ve evde izolasyona alındıklarını belirtirken, bir idari çalışanın tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğunu duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.