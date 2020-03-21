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Spor, Koronavirüs

Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti.

Erkan Tiryaki   | 21.03.2020
Fenerbahçe'den 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının duyurulmasından sonra kendilerine destek veren spor camiasına teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Destek mesajlarıyla bugün yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu süreçten hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tam. Koronavirüse karşı kazanan tüm renkler olacak." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübünün konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamadan sonra başta Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri, alt liglerden kulüpler ve spor camiasından birçok kesim geçmiş olsun mesajları yayımlamıştı.

Sarı-lacivertli kulüp, sporcular ve idari ekibin hastanede testlerden geçmesinin ardından yaptığı açıklamada da, oyuncuların hastanede yatmaları için gerekli klinik bir tablo olmadığını ve evde izolasyona alındıklarını belirtirken, bir idari çalışanın tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğunu duyurmuştu.

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