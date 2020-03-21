Spor camiasından Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Barcelona kulübü ve Avrupa Ligi organizasyonu, sosyal medya hesaplarından, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs belirtisi taşıdığı duyurulan sarı-lacivertli ekibe destek verdi.
İstanbul
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Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için spor camiasından destek mesajları gelmeye devam ediyor.
Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/FcxiFm35gN— Yaşlılarımızı koruyalım! - Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 21, 2020
Sarı-lacivertli kulübün konuyla ilgili açıklamasından sonra, başta Türkiye Basketbol Federasyonu ile Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kulüpleri olmak üzere birçok kulüp ve sporcu "geçmiş olsun" mesajları paylaştı.
Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 🙏 https://t.co/HCaYmY0ihm— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 21, 2020
Son olarak Barcelona kulübü ve basketbolda Avrupa Ligi organizasyonu da sosyal medyadan sarı-lacivertli ekibe destek verdi.
Sevgili Fenerbahçe Ailesi,— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) March 21, 2020
Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz 🙏🏻 https://t.co/e8OY9sIoQ8
Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfasından, sarı-lacivertli kulübün açıklaması paylaşılarak, "Birlikte yeneceğiz, yanındayız Fenerbahçe." ifadesine yer verildi.
Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından ise "geçmiş olsun" ifadesini temsil eden emojiler paylaşıldı.
Türkiye'de Süper Lig'in yanı sıra alt liglerde mücadele veren birçok kulüp de paylaştıkları mesajlarla sarı-lacivertlilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
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