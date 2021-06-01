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Sağlık, Koronavirüs

Evde Bakım Yardımı alan 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılama başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerindeki engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanıyor." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 01.06.2021
Evde Bakım Yardımı alan 500 binin üzerindeki engelli ve yakını için aşılama başlıyor

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem gelişmiş sağlık altyapısı hem de sosyal hizmetlere verdiği özel önemle salgınla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Bu sebeple salgının etkilerine karşı risk altında bulunan engellilerin Kovid-19'a karşı aşılanmasının özel önem taşıdığına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içerisinde kuruluşlarımızda bakım hizmeti alan engellilerimizin aşılanması tamamlandı. Şimdi Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor. Salgınla mücadelemize özel destek veren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve engellilerimizi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

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