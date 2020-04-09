Euro
7.33
Dolar
6.74
BIST 100
93,950.15
Altın
1,662.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Türkiye, Koronavirüs

Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi götürdü.

Sezgin Pancar   | 09.04.2020
Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı

Mersin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın da yer aldığı programda evlerinde kalan vatandaşlara kuru gıda, taş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.

Dağıtıma katılan eski milli oyuncu Penbe, hem vatandaşlarla sohbet etti hem de paketlerini teslim etti.

Karşılarında eski Galatasaraylı Penbe'yi görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penbe, "Başımıza musallat olan bu virüs, evde kalmayla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı önleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Penbe çalışmada yer almaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Biz de kampanyada bir katkımız olsun diye geldik. Mahalle mahalle dolaşıp insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." mesajı verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı
İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan Kovid-19 hastalarının tamamı iyileşti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Finlandiyalı araştırmacılar, Kovid-19'un yayılmasını 3D olarak modelledi
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

Benzer haberler

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan salgınla mücadele dayanışması

Türk Konseyi, ticaret ve sanayi odalarıyla 'Kovid-19' gündemli toplantı yaptı

Türk Konseyi, ticaret ve sanayi odalarıyla 'Kovid-19' gündemli toplantı yaptı
İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan Kovid-19 hastalarının tamamı iyileşti

İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan Kovid-19 hastalarının tamamı iyileşti

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi