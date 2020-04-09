Euro
7.33
Dolar
6.74
BIST 100
93,967.49
Altın
1,660.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Türkiye

Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek

Pendik Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verme kararı aldı.

Metin Tokgöz   | 09.04.2020
Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek

İstanbul

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede, belediyelerin olağanüstü bir performansla çalıştığını belirtti. 

Sahada çalışan belediye personellerinin mücadelenin ön safında görev yapan, görünmeyen kahramanlar olduğunu anlatan Cin, şunları kaydetti:

"Sahada çalışan arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sokaklara, caddelere, meydanlara, camilere, pazar yerlerine, yaşlılara, gençlere, engellilere, ihtiyaç sahiplerine büyük bir görev bilinciyle hizmet ediyorlar. Bu özveriyi maddi olarak da destekleme kararı aldık."

Cin, sahada görev yapan temizlik işleri, sosyal destek hizmetleri, zabıta, park bahçeler ve fen işleri müdürlükleri çalışanlarına, 1000 lira ikramiye ödeyeceklerini de ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda ve hijyen paketi dağıttı
İsrail'de kök hücre tedavisi uygulanan Kovid-19 hastalarının tamamı iyileşti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Finlandiyalı araştırmacılar, Kovid-19'un yayılmasını 3D olarak modelledi
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

Benzer haberler

Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek

Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı