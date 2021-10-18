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Sağlık, Koronavirüs

EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Kovid-19 hastalığının tedavisi için Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna da uygulanması için yapılan başvuruyu değerlendirmeye aldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.10.2021
EMA, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımını değerlendiriyor

Brüksel

EMA'dan yapılan açıklamada, "Comirnaty" adlı aşının 5-11 yaşındaki çocuklarda kullanımını konusundaki değerlendirmenin, şu anda süren klinik çalışmaların sonuçları ışığında yapılacağı belirtildi.

Değerlendirmenin 2 ay içinde sonuçlanması bekleniyor.

Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanımı için daha önce onay verilmişti. Aşının AB içinde yetişkinlerde ilk kullanım onayı Aralık 2020'de çıkmıştı.

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