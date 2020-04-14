Ege Üniversitesi 'immün plazma' yöntemiyle Kovid-19 tedavisine hazır
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, tıp fakültesi hastanesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye hazır olduklarını bildirdi.
İzmir
Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki Kovid-19 vakalarının tedavi ve kontrollerinin büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirtti.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Entübe edilen ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayılarının her geçen gün azaldığına işaret eden Budak, şunları kaydetti:
"Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın tedavisinde plazma tedavisini öneriyor. Bu yöntem ile iyileşmiş hastalardan alınan kan plazmasıyla, hastalığı ağır seyreden hastaların tedavisine başlanacak. Üniversitemizin kan merkezi, immün plazma alımı için hazır hale getirildi. Şifa bulan hastalarımızı hastanemizin kan merkezine plazma vermeleri için davet ediyorum. Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapıldı. Tıp fakültesi hastanesi immün plazma tedavine hazır hale getirilmiş oldu."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.