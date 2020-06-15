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Türkiye, Koronavirüs

Edirne girişinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Edirne'de, kente girişlerde güvenlik tedbirleri alındı.

Cihan Demirci   | 15.06.2020
Edirne girişinde güvenlik tedbirleri artırıldı Fotoğraf: Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı

Edirne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Edirne gişelerinde jandarma ve polis ekiplerince sürücü ve yolculara GBT ile araçlara plaka sorgulaması yapılıyor.

Ekipler sürücülere kente geliş nedenlerini de sözlü olarak soruyor.

Kentin çeşitli noktalarında önlemler alan ekipler, Edirne F Tipi Cezaevi çevresinde de kontrollerini sürdürüyor.

Edirne Valiliğinden, HDP'nin Edirne'de toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığı bildirilmişti.

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