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Koronavirüs

Adana Valiliği: Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi halinde ek tedbirler kaçınılmaz

Adana Valiliğinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın sürmesi halinde ek tedbirler alınabileceği bildirildi.

Mustafa Ünal Uysal   | 15.06.2020
Adana Valiliği: Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesi halinde ek tedbirler kaçınılmaz Fotoğraf: Yusuf Koyun - Anadolu Ajansı

Adana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler sonucunda, kentte ve Türkiye'de çok önemli kazanımlar elde edildiği belirtildi. 

Kademeli olarak normalleşme sürecine geçildiği anımsatılan açıklamada, "Yapılan tüm uyarılara rağmen ilimizdeki vatandaşlarımız rehavete kapılmış ve pozitif vaka sayısında önemli oranda artış meydana gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgın başladığından itibaren sağlık, güvenlik ve kamu görevlilerinin özveriyle çalıştığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Yürütülen özverili çalışmaların sonucunda elde ettiğimiz başarı tablosunu kaybetmemek amacıyla vatandaşlarımızın '3 altın kural'a uyup dışarıdayken maske takmaları, sosyal mesafelerini korumaları ve el hijyenine dikkat etmeleri gerekmektedir. Valiliğimiz koordinesinde görevli ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlarımızın, pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, marketlerde, halka açık kalabalık alanlarda tedbirli olmadıkları görülmüş ve vatandaşlarımıza maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda gerekli uyarılar yapılmıştır. Tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla Valiliğimizce ek tedbirler alınması kaçınılmaz olacaktır."

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