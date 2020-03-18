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Türkiye, Koronavirüs

Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı '1 metre kuralı' tedbiri

Eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltmak amacıyla hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları için zemin bandı gibi ekipmanlar kullanacak.

Yeşim Sert Karaaslan   | 18.03.2020
Eczanelerde koronavirüs tehdidine karşı '1 metre kuralı' tedbiri

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz imzasıyla, eczanelere ilişkin tedbirlere yönelik Türk Eczacıları Birliğine yazı gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Kovid-19'un pandemik bir hastalık olduğu ilan edildiği anımsatılan yazıda, "Bakanlığımızca ülkemizde Kovid-19'un yayılmasını önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıda, bu tedbirlere ilişkin Bakanlığa gerekli desteği veren birinci basamak sağlık kuruluşu eczanelerde hizmet veren eczacılar ile personelin ve halk sağlığının korunması amacıyla alınan diğer uygulamalara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Eczacılarımızın ve personelinin eczanelerinde hizmet verdikleri zamanlarda maske, koruyucu gözlük kullanmaları ve el hijyenine dikkat etmeleri, bulaşma riskini azaltmak adına hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları için zemin bandı gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekanlarında işaretleme yapılması, her metrekareye bir kişi olacak şekilde mesafenin korunarak hizmet verilmesi konularında azami özenin gösterilmesi için üyelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususlarında gereğini rica ederim."



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