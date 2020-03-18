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Spor, Futbol, Koronavirüs

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

İspanyol kulübü Alaves'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Hüseyin Burak Demirer   | 18.03.2020
Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.

A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.

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