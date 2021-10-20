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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ, Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 7 arttığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 20.10.2021
DSÖ, Avrupa'da son bir haftada Kovid-19 vakalarının yüzde 7 arttığını açıkladı

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını duyurdu.

Örgütün yayımladığı haftalık Kovid-19 raporunda, dünyadaki vaka artışları ve ölümleri incelendi.

Raporda, son bir haftada dünyada 2,7 milyon kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve 46 bin kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son bir haftada Afrika ve Batı Pasifik bölgelerinde vakalarının sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 ile en büyük düşüşün gözlemlendiği kaydedildi.

Aşılama oranındaki eksikliğe rağmen Afrika'daki vaka artışlarında düşüş görülmesi de raporda dikkat çekilen konular arasında yer aldı.

Avrupa genelinde son bir haftada 1,3 milyon yeni vakanın görüldüğü ve Avrupa ülkelerinin yarısından fazlasında Kovid-19 vakalarının yükseldiği vurgulandı.

Raporda, Avrupa'daki Kovid-19 vakalarının 3 haftadır artışta olduğu, son bir haftada vakalarının bir önceki haftaya göre yüzde 7 yükseldiği ve dünyada vakaların arttığı tek bölgenin Avrupa olduğu belirtildi.

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