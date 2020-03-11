Diyanet İşleri Başkanlığının programları ertelendi
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi.
Ankara
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanan "6. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni" ve 2-5 Nisan tarihleri arasındaki "10. Avrasya İslam Şurası"nın ertelendiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.