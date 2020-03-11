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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısına katılıyor
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Türkiye, Koronavirüs

Diyanet İşleri Başkanlığının programları ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 11.03.2020
Diyanet İşleri Başkanlığının programları ertelendi

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenmesi planlanan "6. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni" ve 2-5 Nisan tarihleri arasındaki "10. Avrasya İslam Şurası"nın ertelendiği bildirildi.

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