Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid-19 tedavim başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid-19 tedavisinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Ankara
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 5, 2020
Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum.
Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum.