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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid-19 tedavim başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kovid-19 tedavisinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Mehmet Tosun   | 05.11.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid-19 tedavim başarıyla tamamlandı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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