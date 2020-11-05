Erzurum ve Ağrı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı
Erzurum ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.
Erzurum/Ağrı
Erzurum ve Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dağların yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Ağrı'da 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yüksek noktalarda gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı sonrası kentin çevresindeki beyaz örtüyle kaplanan dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu.
Eleşkirt ilçesinde bulunan 3 bin 433 rakımlı Kösedağ ve çevresindeki dağlarda da kar yağışı etkili oldu.
Erzurum'da da gece saatlerinde Palandöken Dağı ve kentin yüksek kesimlerindeki dağlar beyaz gelinliğini giydi.
Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar dağlarda ise güzel manzara ortaya çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.