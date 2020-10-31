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Bayraklı ilçesinde bulunan Emrah apartmanındaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
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Türkiye, Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın koronavirüs tedavisinin son aşamasında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu.

Zafer Fatih Beyaz   | 31.10.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın koronavirüs tedavisinin son aşamasında

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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