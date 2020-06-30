Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
116,584.30
Altın
1,771.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor İçişleri Bakanı Soylu, "Bataklık" operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu
logo
Koronavirüs

Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 30.06.2020
Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 11'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 19 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 83 bin 531'e çıktı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Şinfadi toptan gıda pazarı kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore’de 43 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte en az 20'si yurt dışı kaynaklı 43 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, yeni can kaybının ise bulunmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların 17'si başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş alanda görüldü.

Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 800'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Bu arada Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, ülkedeki vaka sayılarının artmayı sürdürmesi durumunda hükümetin daha güçlü sosyal mesafe önlemleri alacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı
Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü
ABD'de 285 çocukta Kovid-19'a bağlı 'iltihaplanma sendromuna' rastlandı
Bolu'da maske takmayan 240 kişiye idari para cezası kesildi
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü

Benzer haberler

Avrupalılara 'tatil için en doğru yer Türkiye' çağrısı

Avrupalılara 'tatil için en doğru yer Türkiye' çağrısı

Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Bolu'da maske takmayan 240 kişiye idari para cezası kesildi

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü

Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 692, Meksika'da 473, Hindistan'da 423 kişi öldü
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bini aştı

Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı

Çin, Hong Kong'da uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası'nı onayladı