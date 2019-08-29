Euro
6.46
Dolar
5.85
BIST 100
96,030.47
Altın
1,526.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor'

Oxford Economics Asya Ekonomileri Başkanı Louis Kujis, "Asya’daki büyük ekonomiler yavaşladı, Çin’e entegre Hong Kong ve Singapur gibi küçük ekonomiler ise resesyon riski ile karşı karşıya." dedi.

Gökhan Kurtaran   | 29.08.2019
'Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor'

Londra

Merkezi Londra’da bulunan Oxford Economics’in Asya Ekonomileri Başkanı Louis Kujis, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının Asya ekonomilerini resesyona doğru ittiğini belirtti.

Oxford Economics’ten yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kujis, Asya’daki büyük ekonomilerin yavaşladığını, Çin’e entegre Hong Kong ve Singapur gibi küçük ekonomilerin ise resesyon (iki çeyrek art arda ekonomik daralmanın yaşanması) riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kujis, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının diğer küçük Asya ekonomilerini olumsuz etkilediğini altının çizerek, “Bu küçük ekonomiler için Çin’le ticaretleri inanılmaz derecede önemli.” ifadesini kullandı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,2 büyüdüğünü hatırlatan Kujis, bunun Çin ekonomisinin 1990 yılında bu yana en zayıf büyümesi olduğunu kaydetti.

Kujis, “İş ortamını asıl etkileyen ABD ve Çin arasında uygulanan gümrük tariflerindeki değişim değil, belirsizlik ortamı. Küresel olarak endişelerin asıl sebebi belirsizlik”. değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İsrail sağında seçim yaklaştıkça Türkiye karşıtlığı artıyor
GÖRÜŞ - Girit’ten Yemen’e destabilizasyonun adı: İsrail
İsrail'in 'Nil’den Fırat'a' örtülü/açık operasyonları
İtalya’da hükümet krizi: Kapıda ITALEXIT mi var?

Benzer haberler

ABD Afganistan'daki askerlerini azaltıyor

ABD Afganistan'daki askerlerini azaltıyor

Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

'Ticaret savaşları Asya ekonomilerini resesyona itiyor'

ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı

ABD-Taliban barışında sona yaklaşıldı
İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti

İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri istifa etti
'İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır'

'İhracat Ana Planı, üretim ve büyümenin ana taşıyıcısı olacaktır'