CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan uzaktan eğitime ilişkin öneri
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Bilgisayarı, internet bağlantısı ve televizyonu olmayan çocuklara destek verilsin." önerisinde bulundu.
Ankara
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen eğitime, yarın uzaktan eğitimle yeniden başlanacağını belirterek, bilgisayarı, internet bağlantısı ve televizyonu olmayan çocuklara destek verilmesi önerisinde bulundu.
Kaya, yazılı açıklamasında, uzaktan eğitimin televizyon ve internet aracılığıyla yapılacağının duyurulduğunu, açıklamanın, bütün öğrencilerin evinde televizyon, bilgisayar ve internet bağlantısı olduğu varsayılarak yapıldığını bildirdi.
Türkiye'de internet bağlantısı, bilgisayarı hatta televizyonu olmayan, açlık sınırı altında yaşayan milyonlarca insan bulunduğunu savunan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde, dar gelirli ve fakir öğrenciler için bir destek kalemi bulunmadığını kaydetti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bilgisayarı, internet bağlantısı ve televizyonu olmayan çocuklara destek verilsin. Öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamaları için internet bağlantısı, bilgisayar ve televizyon ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir. Diğer yandan yoksul çocuklara okullarda yemek veriliyordu. Okulların tatil edilmesiyle yemek yardımı da kesilmiş oldu. Bu ailelerimize de gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.