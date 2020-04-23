Cezayir'den getirilen 344 Türk vatandaşı Gaziantep'te
Koronavirüs önlemleri kapsamında Cezayir'den getirilen 344 Türk vatandaşı, Gaziantep'e ulaştı.
Gaziantep
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Cezayir'den getirilen 342'si yetişkin 2'si bebek 344 Türk vatandaşı, Gaziantep'e ulaştı.
Gaziantep Havalimanı'na Türk Hava Yolları'na ait uçakla iniş yapan vatandaşlar, pasaport kontrollerinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak önce dış hatlar terminaline alındı.
Burada termal kamera kontrolünden geçen yolcuların, gerekli evrakları imzalamasının ardından ateş ölçümleri gerçekleştirildi.
Ardından otobüslere geçen vatandaşlar, Adıyaman'a doğru yola çıktı. 344 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.