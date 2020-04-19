Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs belirtisi taşıyan bir tutuklunun testinin pozitif çıktığı, hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlünün hastanelerde izole edildiği bildirildi.
İzmir
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan H.A'nın 13 Nisan'da ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği ve H.A'ya uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
H.A'nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralının uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"H.A'nın da kaldığı, adli suçluların bulunduğu koğuşlardaki tutuklu ve hükümlüler tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hastalık belirtisi taşıyan 62 tutuklu ve hükümlü hastanelerde izole edilmişlerdir ve tetkikleri devam etmektedir, sağlık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İzmir'deki ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.