Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 205'e, Fas'ta 135'e, Irak'ta ise 81'e yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar,Zeynep Hilal Karyağdı   | 17.04.2020
Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 205'e, Fas'ta 135'e, Irak'ta ise 81'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 205'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 171 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 844'e çıktığı kaydedilirken, iyileşen hasta sayısının ise 646 olduğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 5 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 135'e yükseldiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 564 olduğu ifade edilen açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının ise 281'e ulaştığı kaydedildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 81'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 48 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1482'e yükseldiğini bildirilen bakanlık açıklamasında , iyileşen hasta sayısının ise 906'ya ulaştığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ Genel Direktörü: Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi kararı cesaret verici
Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Muş'ta Kovid-19 tedavisi tamamlanan 4 kişi alkışlarla taburcu edildi
Suudi Arabistan Başmüftüsü: Kovid-19 nedeniyle teravih ve bayram namazı evlerde kılınacak

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

DSÖ Genel Direktörü: Kovid-19 tedbirlerinin kademeli olarak gevşetilmesi kararı cesaret verici

ABD'deki Türk vatandaşları için THY 3 şehirden özel sefer yapacak

Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri KOAH hastası yaşlının yardımına koştu

Mehmetçik ve Türk Kızılay gönüllüleri KOAH hastası yaşlının yardımına koştu
Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
İngiltere'den 349 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi

İngiltere'den 349 Türk vatandaşı uçakla Ankara'ya getirildi