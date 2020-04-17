Mısır, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 205'e, Fas'ta 135'e, Irak'ta ise 81'e yükseldi.
İstanbul
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 205'e, Fas'ta 135'e, Irak'ta ise 81'e yükseldi.
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Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 205'e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 171 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 844'e çıktığı kaydedilirken, iyileşen hasta sayısının ise 646 olduğu aktarıldı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 5 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 135'e yükseldiği belirtildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 564 olduğu ifade edilen açıklamada, virüsü yenenlerin sayısının ise 281'e ulaştığı kaydedildi.
Irak
Irak Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 81'e yükseldiğini açıkladı.
Ülkede 48 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1482'e yükseldiğini bildirilen bakanlık açıklamasında , iyileşen hasta sayısının ise 906'ya ulaştığını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.