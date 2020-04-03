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Spor, Koronavirüs

Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezine dönüştürülüyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 03.04.2020
Borussia Dortmund'un stadı tedavi merkezine dönüştürülüyor

İstanbul

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, yaklaşık 81 bin kişi kapasiteli Signal Iduna Park'ın yarından itibaren salgından etkilenen insanlar için özel bir tedavi merkezi olarak hizmet vereceği duyuruldu.

Açıklamada, nitelikli tedavi imkanı sağlamak için kurulan merkez sayesinde hastanelerde sağlık çalışanları ve diğer hastalarla oluşabilecek temaslardan kaçınarak koronavirüsün yayılmasını engellemenin amaçlandığı belirtildi.

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