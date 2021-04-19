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Sağlık, Koronavirüs

BioNTech/Pfizer AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından AB'nin 100 milyon doz daha satın aldığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 19.04.2021
BioNTech/Pfizer AB'ye 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek

Berlin

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 500 milyon dozun üzerine AB'ye 100 milyon doz daha aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, 100 milyon doz aşının 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

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