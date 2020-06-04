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Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine yaklaştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 82 artarak 58 bin 767'ye ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 548'e yükseldi.

Yusuf Hatip   | 04.06.2020
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 59 bine yaklaştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 89 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 29 artarak 143'e çıktığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 82 artarak 58 bin 767'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 28 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 548'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçilecek

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başlatılacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes dün yaptığı açıklamada, "Kafe, restoran ve barlar, masalar arasında 1,5 metre mesafenin koruması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilir." duyurusunu yaptı.

Wilmes, tüm siparişlerin masada verilmesi ve garsonların maske takması gerektiğini belirterek, kafe, restoran ve barların gece saat 01.00'e kadar açık kalabileceğini kaydetti.

Parti mekanlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebileceğine işaret eden Wilmes, gece kulüpleri ve kumarhanelerin ise ağustos sonuna kadar kapalı kalacağını söyledi.

Spor faaliyetleri başlayacak

Amatör ve profesyonel spor faaliyet ve müsabakalarının bu tarihte tekrar başlayacağını bildiren Başbakan Wilmes, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verileceğini ifade etti.

Wilmes, havuz ve spa merkezlerinin 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacağını belirterek, spor salonlarının da tekrar açılabileceğini bildirdi.

Dini hizmet ve törenler başlayacak

Başbakan Wilmes, 8 Haziran'da aynı zamanda dini hizmet ve törenlerin de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlayacağını, 1 Temmuz'da 200 kişiye çıkarılacağını söyledi.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatlerin 8 Haziran'dan itibaren mümkün olabileceğini duyuran Wilmes, Avrupa Birliği içinde sınır ötesi seyahatin ise 15 Haziran'dan sonra başlayacağına işaret etti.

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