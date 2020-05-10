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Koronavirüs

Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 53 bini aştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 485 artarak 53 bin 81'e ulaştı.

Şerife Çetin   | 10.05.2020
Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 53 bini aştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 83 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 231 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 485 artarak 53 bin 81'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 75 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 656'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

Ev ziyaretleri başlıyor

Belçika Güvenlik Konseyinin kararına göre, bugünden itibaren ülkede hep aynı 4 kişi olmak koşuluyla eve misafir kabul etmek mümkün olacak.

Yarın ise Belçika'da tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak.

18 Mayıs'ta okullar kademeli açılacak

Ülkede okulların 18 Mayıs'ta kademeli olarak yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran'da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler, 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Amatör ve profesyonel spor müsabakaları da 31 Temmuz'a kadar yapılmayacak.

Belirlenen tarihler, Kovid-19 vaka sayılarının artması durumunda değişebilecek.

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