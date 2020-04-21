Euro
7.54
Dolar
6.95
BIST 100
98,093.33
Altın
1,694.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'AA Özel Yayını'na konuk oluyor Türk Kızılay Genel Müdürü Altan, açıklamalarda bulunuyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde gençlerin aldığı eğitimler CV'lerine işlenecek ve CV Bankasından firmaların ulaşımına açılacak"
logo
Türkiye, Koronavirüs

BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal izolasyonu sağlamak için geldiği Eskişehir'deki köyünde tarla sürüyor, çapa yapıyor.

Selçuk Kızıldağ   | 21.04.2020
BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı

Eskişehir

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon için kullandığı köyünde hem hayatı eve sığdırıyor hem de tarla bahçe işleriyle uğraşıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle işlerinden fırsat bulduğu zamanlarda memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyüne gelen Destici, kalabalıktan uzak sakin günler geçiriyor.

Mustafa Destici, anne ve babasının yaşadığı evde sosyal izolasyon sağlamanın yanı sıra ailesine ait arazide çapa yapıyor, traktörle tarla sürüyor, tarım işleriyle uğraşıyor.

                    

"Üretime devam etmek zorundayız"

Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsten korunmak için kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Hafta içi Ankara'da gerekli tedbirleri alarak siyasi çalışmalarına devam ettiğini belirten Mustafa Destici, hafta sonunu Eskişehir'de geçirdiğini kaydetti.

Destici, Eskişehir'de kaldığı sürede tarımla uğraştığını ifade edere, şöyle konuştu:

"Zor günlerde hizmet vermeye devam eden çiftçi ve tarım işçilerine teşekkür ediyorum. Allah aziz milletimizi, yeryüzündeki mazlum ve masum insanları korusun ve muhafaza etsin. İnşallah bugünleri de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde atlatacağız. Bu yaşadığımız süreç bize, gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki üretimin çok önemli olduğunu gösterdi. Üretime devam etmek zorundayız. Çünkü normal şartlarda bulabileceğimiz bu ürünleri böyle süreçlerde bulmakta zorluk çekeriz. Önümüzdeki günler, gıda, tarım ve hayvancılığa en çok ihtiyaç duyacağımız günler olacak. Bunu devletimiz ve hükümetimiz biliyor. Ben de boş vaktimi toprağımızla değerlendiriyorum. Bu bizim bugünlerde değil çocukluğumuzdan beri hayatımızda var. Kendi köyümüzde, kendi toprağımızdayız. İnşallah bütün vatandaşlarımız gibi biz de geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da tarım ile ilgili üretime katkı sunmaya devam edeceğiz."

Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlara verilen desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Mustafa Destici, "Destekler var ama bu destekler daha üst seviyeye çıkartılmalı. Tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın öncelikleri biliniyor. Bu öncelikli ihtiyaçlarının bir an önce karşılanması ve bu alanda üretimin zirve yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçti
Milli atlet Escobar: Sağlık spordan önce gelir
Kovid-19'a 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' ile göğüs gerdi
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 480 bini aştı

Benzer haberler

BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı

BBP Genel Başkanı Destici hayatı 'köyüne' sığdırdı

Gölün ortasındaki adada koronavirüsten izole bir hayat sürdürüyorlar

İngiltere'den getirilen 333 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi

İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi

İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi
İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı